Aposentada é agredida dentro de casa no interior de SP Uma aposentada de 91 anos foi agredida dentro de casa na noite da última quarta-feira, no bairro Anchieta, em São José do Rio Preto (438 km de São Paulo). O principal suspeito do crime é o namorado da neta da vítima. As informações sobre o crime foram divulgadas neste sábado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).