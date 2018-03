Aposentadas lutam para provar que estão vivas As aposentadas Maria Aparecida de Oliveira, de 77 anos, moradora de São Manuel (SP), e Maria Madalena Conceição Campos, de 69, de Conchas (SP), não se conhecem, mas têm um problema em comum: as duas foram consideradas mortas por órgãos do governo e lutam há meses para provar que estão vivas. O drama de Maria Aparecida começou em janeiro, quando foi à agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na cidade para reclamar o não pagamento da pensão deixada pelo marido, morto há 20 anos.