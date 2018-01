Aposentados britânicos preferem internet a jardinagem Aposentados estão começando a preferir passar seu tempo navegando pela internet a gastá-lo em hobbies mais tradicionais, como jardinagem e viagens, afirma uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 2. Os entrevistados pela pesquisa da seguradora AXA disseram que passam uma média de seis horas por semana online, fazendo compras, pesquisas ou mandando e-mails para amigos e parentes. Dos pesquisados, 41% disseram que navegar pela Internet é um de seus passatempos favoritos. A opção aparece com pequena vantagem sobre jardinagem e bricolagem (39%) e viagens e caminhadas (28%). As principais atividades dos aposentados britânicos na web são e-mail (84%) e busca de informações (83%). Quase metade dos pesquisados já reservou viagem com a ajuda da Internet, um terço usa banco online, e 28% acompanha notícias por sites. A AXA informou que idosos são atraídos pela conveniência da internet. "É encorajador ver aposentados britânicos embarcando na tecnologia", disse o porta-voz da AXA, Alison Green.