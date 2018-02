Aposta de Olímpia leva sozinha prêmio da Mega-Sena

Uma aposta de Olímpia, no interior de São Paulo, acertou sozinha as seis dezenas do sorteio 1.559 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 51,49 milhões neste sábado, 21. Esse foi o último sorteio antes da Mega-Sena da Virada, que terá como prêmio um valor acima de R$ 200 milhões.

No mesmo concurso deste sábado, 317 pessoas acertaram a Quina e levaram R$ 11.729,76. Confira das dezenas sorteadas: 08-12-16-29-37-58.