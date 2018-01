Aposta de 'um mihão de girafas' entre amigos vira fenômeno na internet

Uma aposta entre dois amigos noruegueses feita há pouco mais de dois meses se transformou em um fenômeno de internet que já reuniu mais de 165 mil colaborações de pelo menos 174 países.

Um web designer da Noruega, Ola Helland, fundou um site (www.onemilliongiraffes.com) no qual pede que as pessoas coloquem suas fotos de girafas. E vale de tudo: desenhos rabiscados, aquarelas elaboradas, esculturas com lego, com pedras, com galhos e até com alimentos.

Helland só não aceita fotos de girafas compradas em lojas ou desenhadas pelo computador, pois, segundo ele, seria "fácil demais".

O site One Million Giraffes começou com uma conversa entre Helland, que trabalha em um jornal de Stavanger, e seu amigo Jorgen, tarde da noite, na qual Helland afirmou que, com a internet "tudo é possível" e que "não há mais limites" e que poderia, facilmente, "conseguir um milhão de qualquer coisa se quisesse".

"Jorgen não concordou comigo e disse que eu não conseguiria um milhão de girafas. Então, fizemos uma aposta", afirmou em entrevista à BBC Brasil.

"Jorgen estabeleceu um prazo até o final do próximo ano e o critério de que as girafas podem ser feitas de qualquer jeito e forma, exceto pelo computador."

Helland conta que, dois dias depois da aposta ele colocou a página no ar "quase como uma piada, só para brincar com a ideia".

"Coloquei o link na minha página no Facebook e no Twitter pensando que iria conseguir entre dez e 15 girafas de meus amigos e então tudo acabaria. Saí para o almoço e, quando voltei, já tinha 60 girafas. No fim do dia já tinha 134."

"Comecei a perceber que tinha começado algo que, imediatamente, perdi o controle", acrescentou.

O web designer afirma que a página se transformou em algo muito maior do que apenas uma aposta com o amigo.

"Se transformou em uma forma de espalhar alegria e fazer com que as pessoas desliguem a televisão e criem algo real. Algo que elas podem tocar e sentir", disse.

"É surpreendente que pessoas literalmente do mundo todo estão sendo criativas e fazendo girafas só por minha causa."

Helland afirma que, em menos de 70 dias pessoas de 174 países visitaram o site e a página já ultrapassou 1,5 milhões de visitas.

Além disso, o web designer também afirma que está recebendo muitos emails de pais e avós que contam como eles se reuniram com filhos e netos e brincaram com lápis e outros materiais durante horas para fazer as girafas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.