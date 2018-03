Apostador acerta Dupla Sena e leva R$ 6,9 milhões Um apostador de São Paulo (SP) acertou as dezenas da faixa principal do concurso 1.178 da Dupla Sena realizado na noite de ontem (21/05) em Vila Velha (ES). O ganhador levará um prêmio de R$ 6.914.398,73. As dezenas sorteadas foram: 11 - 17 - 25 - 33 - 39 - 46 (primeiro sorteio) e 03 - 06 - 10 - 15 - 22 - 34 (segundo sorteio). A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, na sexta-feira (24/05), é de R$ 500 mil. (AE)