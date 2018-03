Apostador de Fortaleza acerta 20 números da Lotomania A Caixa Econômica Federal divulgou ontem o sorteio do concurso de número 804 da Lotomania, realizado em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, pelo Caminhão da Sorte. Os números sorteados foram: 05, 06, 07, 12, 17, 20, 23, 31, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 61, 69, 76, 83, 93 e 00. Uma aposta realizada em Fortaleza, no Ceará, teve 20 acertos e renderá ao apostador o prêmio de R$ 472,101 mil. Um outro apostador de também de Fortaleza não acertou nenhum número e receberá R$ 118,825 mil. Sete apostadores tiveram 19 acertos e vão receber o prêmio de R$ 33.950. Tiveram 18 acertos 103 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 2.307. A estimativa de prêmio para 20 acertos no próximo concurso é de R$ 350 mil.