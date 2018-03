Apostador de Goiânia ganha prêmio da Lotomania A Caixa Econômica Federal acaba de divulgar o rateio do concurso 803 da Lotomania, cujo sorteio foi realizado hoje em Capão da Canoa/RS. Os números sorteados foram: 08 - 17 - 19 - 22 - 25 - 26 - 31 - 32 - 37 - 41 - 43 - 56 - 57 - 66 - 68 - 74 - 78 - 88 - 89 - 99. Uma aposta realizada em Goiânia teve 20 acertos e renderá ao apostador o prêmio de R$ 490.735,06. Não houve aposta com zero acerto e, assim, o prêmio para 20 acertos no próximo concurso já está acumulado em R$ 115.624,08. Sete apostadores tiveram 19 acertos e vão receber o prêmio de R$ 33.035,45; tiveram 18 acertos 124 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 1.864,90; tiveram 17 acertos 1.238 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 93,40; e tiveram 16 acertos 7.668 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 15,08. A estimativa de prêmio para 20 acertos, no próximo concurso, sábado, é de R$ 500.000,00.