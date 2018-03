Apostador do Rio acerta a Quina e leva R$ 479 mil Um apostador do Rio de Janeiro acertou as dezenas da faixa principal do concurso 3.215 da Quina realizado na noite de ontem (10/06) no município de Jacutinga (MG). O ganhador levará o prêmio de R$ 479.884,56. A quadra saiu para 59 apostadores (prêmio de R$ 5.809,74) e o terno, para 4.453 apostadores (prêmio de R$ 109,96). A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que ocorre hoje (11/06), é de R$ 500 mil. Os números sorteados foram: 17 - 29 - 30 - 40 - 80. (AE)