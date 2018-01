Apple adia lançamento de sistema operacional A Apple anunciou na quinta-feira, 12, que adiará até outubro o lançamento de seu novo sistema operacional, chamado Leopard, para se concentrar no iPhone, que começa a ser vendido em junho. A Apple anunciou o iPhone, um telefone "inteligente" que também serve como reprodutor de música, em janeiro, quando disse que teria o aparelho pronto no final de junho. No entanto, para que isto aconteça, a empresa do Vale do Silício teve que atrasar o lançamento da próxima versão de seu sistema operacional. "O iPhone inclui o software mais sofisticado já incluído em um artigo móvel, e terminá-lo a tempo tem um preço. Temos que usar recursos de engenharia e de controle de qualidade", declarou a empresa através de um comunicado. "Acreditamos que a espera valerá a pena", informou a Apple.