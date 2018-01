Apple amplia iTunes e inclui serviço "Complete Meu CD" A Apple anunciou na quarta-feira que ampliou o serviço de música online iTunes, incluindo função que permite aos usuários transformar canções baixadas em um álbum completo. O serviço, chamado de Complete My Album (Complete Meu Álbum), oferece um crédito de US$ 0,99 a cada música comprada na iTunes. Os créditos podem ser usados para o usuário adquirir as canções que faltam para completar os álbuns originais de músicos e bandas.