Apple anuncia iMac para público estudantil A Apple anunciou hoje o lançamento de um novo iMac com foco no mercado estudantil. O micro, que será vendido por US$ 899 no mercado norte-americano, usará o corpo e a tela de cristal líquido do iMac de 17 polegadas. O modelo trará, como outros lançamentos recentes da empresa, o processador Core Duo da Intel, com velocidade de 1,83 GHz, câmera de videoconferências iSight embutida e um pacote de aplicativos que inclui o iLife 2006. O micro traz um drive combo, que grava Cds e lê DVDs, 512MB de memória RAM com velocidade de 667 Mhz e um Hd com 160GB de capacidade. O iMac estudantil tem portas de rede, pode interagir com redes Wi-Fi, traz cinco portas USB e duas portas FireWire. No pacote de software incluso, há uma nova suíte de aplicativos que inclui o iLife, que visa facilitar a criação e publicação de websites, blogs e podcasts. O lançamento passa a ocupar, no leque de produtos da companhia, o espaço que era ocupado pelo eMac, micro de mesa da Apple que integrava processador, disco, memória e drive de leitura de discos integrado a um monitor CRT (de tubo).