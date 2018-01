Apple anuncia iPod Touch, com tela sensível ao toque

O presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, revelou nesta quarta-feira, 5, novos modelos do player de mídia iPod, incluindo um iPod nano. Os aparelhos poderão armazenar fotos e músicas e rodar games e vídeos armazenados em chips de memória flash em vez de disco rígido. Mais imagens dos novos iPods Veja também: Novos iPods vão ajudar Apple a enfrentar rivais iPhone barato e novo iPod mostram uma Apple preocupada A empresa, que enfrenta lançamentos de companhias rivais, irá renovar toda sua linha de produtos iPod, disse Jobs em evento para anunciar as novidades. A tela do novo iPod Touch, que custará entre US$ 299 e 399, será sensível a toque e as versões tradicionais do player terão memórias de 80 e 160 gigabytes. Esses modelos terão preço de US$ 249 e US$ 349 nos Estados Unidos, respectivamente. A versão com tela sensível a toque tem tecnologia WiFi, de rede sem fio, e o browser do aparelho inclui os mecanismos de busca do Google e do Yahoo, além dos vídeos do YouTube. O novo iPod nano de 4 gigabytes custará US$ 149, enquanto a versão de 8 gigabytes sairá por US$ 199 nos EUA, disse Jobs.