Apple anuncia laptop ultrafino e locação online de filmes

O presidente da Apple, Steve Jobs, anunciou nesta terça-feira, 15, o lançamento do MacBook Air, o notebook mais fino do mundo, que, segundo demonstrações, cabe em um envelope comum. Veja também: Apple anuncia venda de 4 milhões de iPhones Visto de perfil, o MacBook Air, equipado com uma tela LED de 13,3 polegadas e uma bateria com duração de cinco horas, mede 0,4 centímetro em sua parte mais fina e 1,9 centímetro em sua parte mais grossa. O computador também será lançado como um dos mais leves do mercado, já que pesa apenas 1,3 quilo. Em um discurso para cerca de 4.000 pessoas na conferência MacWorld, em São Francisco, Jobs explicou que MacBook Air utiliza processadores Core 2 Duo da Intel, de 1,6 GHz de velocidade - ampliável para 1,8 GHz - e que, para caberem no computador portátil, tiveram seu tamanho reduzido em 60%. O notebook, que pode ser encomendado a partir desta terça e que começará a ser distribuído daqui a duas semanas, custará US$ 1.799 nos Estados Unidos. Jobs também destacou que a carcaça d MacBook Air não contém mercúrio nem chumbo e é totalmente feita de alumínio, o que facilita sua reciclagem. Durante a feira anual da Apple, o CEO também confirmou a entrada da empresa no mercado de aluguel online de filmes. Jobs revelou uma aliança com todos os seis maiores estúdios para oferecer filmes na internet logo após ele serem lançados em DVD. A empresa terá mais de mil filmes online para aluguel pelo iTunes até o final de fevereiro, com preços que variam entre US$2.99, para filmes mais antigos, e US$3.99, para lançamentos. O CEO da Apple também apresentou uma nova versão do terminal digital para televisão Apple TV. O novo modelo será capaz de reproduzir DVD´s de alta definição entregues via internet. "Temos tentado assistir a filmes baixados da internet em um televisor de tela plana e sabemos que todos fracassamos. Nada havia funcionado até então", disse Jobs ao apresentar o novo modelo. Os especialistas do setor já previam que Jobs anunciaria um serviço de locação online de filmes e um novo laptop, bem mais fino. Os analistas também não esperavam novidades tecnológicas impactantes, como foi o iPhone em 2007. "Tudo o que eu posso dizer com certeza é que a Macworld 2008 não irá superar a de 2007. Aquela foi a Macworld das Macworlds", disse Charlie Wolf, analista da empresa Needham & Co, na segunda-feira, 14. A feira Macworld será realizada de terça-feira, 14, a sexta-feira, 18, no centro de convenções Moscone, em São Francisco.