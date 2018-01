Apple anuncia novos iMacs com chips da Intel A Apple anunciou nesta quarta que toda a sua linha iMac agora possui os novos processadores Intel Core 2 Duo, que vão possibilitar uma performance 50% mais rápida que a da família iMac anterior, segundo a fabricante. Outra novidade é que um novo iMac com tela de 24 polegadas junta-se aos modelos de 17 e 20 polegadas. Todos os novos iMac vêm com uma câmera de vídeo iSight para videoconferência pré-configurada; o programa para experiência de mídia Front Row; e o iLife ?06, a nova geração da suíte de aplicativos de gerenciamento de conteúdo, fotos, vídeos e música da Apple. A nova linha iMac inclui quatro modelos: dois de 17 polegadas, com processadores de 1,83 GHz e de 2,0 GHz; um de 20 polegadas com processador de 2,16 GHz e o novo iMac de 24 polegadas com processador de 2,16 GHz, todos com o novo chip Intel Core 2 Duo, que tem uma performance até 50 por cento mais rápida que o iMac de 20 polegadas anterior, segundo testes padrão usados na área de tecnologia. Lançamento Com uma tela na proporção 16x9 (widescreen) e resolução de 1920 x 1200 pixels, o novo iMac de 24 polegadas apresenta memória cache L2 compartilhada de 4 MB, 1 GB de memória DDR2 SDRAM, com velocidade de 667 MHz, um disco rígido de 250 GB Serial ATA, placa de vídeo NVIDIA GeForce 7300 GT com 128 MB de memória GDDR3 e SuperDrive para gravar CDs e DVDs A nova linha iMac estará disponível no Brasil outubro nas Revendas Autorizadas Apple. A Apple anunciou hoje também um aumento na velocidade dos processadores de ambos os modelos do Mac mini, trazendo a performance dual-core para toda a linha sem aumento de preço. O Modelo de R$ 3399 agora vem com um processador Intel Core Duo de 1,83 GHz, maior que o anterior de 1,66 GHz Intel Core Duo, e o modelo de R$ 2599 vem com um processador Intel Core Duo de 1,66 GHz, maior que o 1,5 GHz Intel Core Solo anterior.