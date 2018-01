Apple anuncia novos MacBooks com chips Core Duo da Intel A Apple anunciou novos modelos de laptops com o lançamento do MacBook, portátil voltado a usuários domésticos e para o mercado estudantil. Os novos micros substituem a linha iBook e trarão os processadores Core Duo da Intel e telas widescreen de 13 polegadas com resolução de 1280 x 800 pixels. Os modelos trazem a câmera de vídeo iSight integrada para videoconferência e o pacote de programas Front Row (gerenciador de mídia), saída de vídeo digital DVI, entrada e saída de áudio óptica e digital, porta de rede e acesso Wi-Fi e conexão Bluetooth integrada. A linha MacBook inclui três modelos: um MacBook de 1,83 GHz e outro com 2,0 GHz usando o usual gabinete branco da Apple; e um MacBook de 2,0 GHz em gabinete na cor preta. Segundo a fabricante, os novos MacBooks oferecem performance até cinco vezes mais rápida que a do iBook. No mercado norte-americano, os modelos devem custar a partir de US$ 1099. Os preços dos micros no mercado brasileiro ainda não foram divulgados.