Apple anuncia que iPhone irá receber jogos

A Apple disse em conferência, durante o anúncio do SDK (plataforma de desenvolvimento de softwares) do iPhone, na quinta-feira, 6, que o aparelho receberá jogos que utilizem todo o potencial do dispositivo, segundo informações da agência Magnet. Segundo o site Gizmodo, a Sega e a Electronic Arts são as primeiras grandes parceiras para o desenvolvimento destes games. Os 18 níveis do aguardado Spore, jogo de Will Wright (criador de SimCity e The Sims), estarão disponíveis na pequena tela do iPhone. A Sega está trabalhando em uma versão de Super Monkey Ball completa, tal como a vista nos consoles. O telefone oferece suporte a OpenGL/OpenAL para vídeo e áudio, e os desenvolvedores se beneficiarão do acelerômetro presente no iPhone para criar controles baseados em movimentos, noticiou o site iPodNN. Spore foi demonstrado por Travis Boatman, vice-presidente da divisão de portáteis da Electronic Arts, EA Mobile, e já possui funcionalidades de reconhecimento de movimentos. Adicionalmente, a Apple demonstrou o jogo de tiro espacial Touch Fighter, que exige do jogador habilidade para clicar os alvos na tela e virar o aparelho para pilotar a nave. O game é fruto de um projeto de duas semanas que contou com a colaboração de designers de jogos de diversas companhias.