Apple anuncia que já vendeu 100 milhões de iPods A Apple anunciou que já vendeu 100 milhões de iPods. A cifra alcançada pela linha de tocadores digitais da companhia foi divulgada nesta segunda-feira, dia 9, e contabiliza todas as vendas de aparelhos desde o lançamento da primeira versão do iPod em 2001. Além de ter se tornado um tocador extremamente popular (responde por mais de 70% do mercado norte-americano de players), o iPod possibilitou à Apple estabelecer-se como um distribuidor de conteúdo graças à loja virtual iTunes, que, em mercados como Japão, EUA e Europa, fornece canções e vídeos pagas para os players. Desde o início da linha iPod, já foram fabricados mais de 10 modelos diferentes de iPods, a indústria gerou acessórios que vão de caixas acústicas para o tocador a despertadores que trabalham em conjunto com o iPod, passando por adaptadores para ouvir o conteúdo do aparelho em aparelhos de som automotivo.