Apple anuncia recall de 1,8 milhão de baterias de notebooks A fabricante de computadores Apple anunciou nesta quinta, dia 24, que fará um recall de 1,8 milhão de baterias de seus notebooks das linhas iBook G4 e PowerBook G4. Os micros foram fabricados e vendidos entre outubro de 2003 e agosto de 2006. Segundo a empresa informou, em um comunicado, as baterias podem sofrer de problemas de superaquecimento. Nesta semana, uma rede de TV na cidade de Kansas City informou que a bateria de um notebook Sony pegou fogo, num caso semelhante ao acontecido com notebooks da Dell. Na semana passada, a fabricante de computadores Dell anunciou um grande programa de recall de baterias para seus notebooks, também fabricadas pela Sony e que envolveu inclusive modelos vendidos no Brasil. Cuidados Usuários destes modelos de notebooks devem remover as baterias e armazená-las em separado. O recall envolve 1,1 milhão de baterias vendidas nos EUA e outras 700 mil vendidas em outros países. A Comissão de Segurança em Produtos de Consumo dos EUA (Consumer Product Safety Commission) afirmou, em um comunicado, que as baterias podem trazer riscos de queimaduras para os usuários. O problema com as baterias também pode afetar notebooks destes modelos vendidos no Brasil, bem como baterias adquiridas em avulso. A Apple Brasil informou que os usuários destes micros podem ligar para o serviço Apple Line no telefone (11) 55030090 para saber se sua bateria está envolvida no recall. Se for o caso, a troca por uma bateria nova será feita sem custos para os usuários. (Com Agências Internacionais)