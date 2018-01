Apple anuncia venda de 4 milhões de iPhones

O presidente do grupo tecnológico Apple, Steve Jobs, anunciou nesta terça-feira, 15, que a empresa vendeu 4 milhões de iPhones em todo o mundo, uma média de 20.000 aparelhos diários. Durante a MacWorld, feira anual da Apple, Jobs também apresentou algumas novas funções do celular. A partir de agora, o iPhone mostrará onde se encontra o usuário no Google Maps, o serviço de mapas do Google. O sistema localizará a posição do usuário sem a necessidade de utilizar GPS. Também será possível configurar o aparelho ao gosto do usuário, enviar mensagens a vários destinatários de uma vez só e ler as letras das músicas que estiverem tocando no MP3. Até o final de 2008, a Apple pretende vender 10 milhões de iPhones. Isso significa que o iPhone responderá por 1% de todas as vendas de celular ao redor do mundo, em 2008. A feira Macworld será realizada de terça-feira, 14, a sexta-feira, 18, no centro de convenções Moscone, em São Francisco.