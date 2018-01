Apple apresenta iPhone 3G, mais barato e com internet veloz

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 9, o tão esperado iPhone 3G, que estará à venda a partir de 11 de julho nos Estados Unidos, com o preço de US$ 199. O novo aparelho vai suportar redes Wi-Fi, 3G e EDGE e poderá mudar automaticamente de uma para outra, assegurando velocidades de download mais rápidas. O novo iPhone foi o lançamento mais ansiosamente antecipado entre os revelados pelo presidente-executivo da empresa, Steve Jobs, nesta segunda, durante uma apresentação a um grupo de investidores. A nova versão também é um pouco mais fina do que o modelo anterior e possui serviço de posicionamento global (GPS). A Apple pretende vender o dispositivo em 70 países - incluindo o Brasil - nos próximos meses. A Apple também revelou outro modelo do iPhone 3G, que vai custar US$ 299 e terá o dobro de memória da versão mais barata. O iPhone 3G é considerado fundamental para a Apple ganhar participação nos mercados da Ásia e Europa, onde as redes sem fio que fornecem acesso à internet em alta velocidade são muito mais demandadas. O anúncio do novo dispositivo, somado às vendas do novo software do iPhone que Jobs também divulgou nesta segunda, deverá gerar mais negócios com empresas, uma área em que a Apple tem sido fraca. Com isso, a Apple poderá roubar clientes da fabricante do BlackBerry, a Research in Motion, e da primeira colocada em fabricação de aparelhos telefônicos Nokia. Até agora, a Apple vendeu 6 milhões de iPhones, segundo Jobs. Foto: Reprodução