Apple apresenta novo iPhone, 'mais rápido e barato'

A Apple deve lançar nesta segunda-feira a segunda geração do aparelho iPhone, que deverá ser menor e mais barato. Especialistas acreditam que a nova versão do aparelho lançado com grande estardalhaço em junho do ano passado possa repetir ou superar o sucesso de seu antecessor. Acredita-se que o iPhone 2 será apresentado pelo presidente da Apple, Steve Jobs, em uma conferência da empresa em San Francisco. Detalhes do novo aparelho foram guardados a sete chaves, mas informações vazadas na imprensa britânica dizem que ele oferecerá conexão mais rápida à internet, será menor e mais barato. A Apple também deve anunciar uma série de parcerias com operadoras de celular em novos territórios. O jornal britânico The Guardian diz que a empresa deve fazer mudanças na sua política de comercialização do iPhone e permitir que operadoras subsidiem ou até ofereçam de graça o uso do aparelho como parte de contratos pré-pagos. O iPhone, que integra as funções de um celular de última geração com o iPod, vídeo, telas de toque e interface wireless, ocupa 20% do mercado americano de smartphones. A Apple vendeu mais de 5 milhões de aparelhos nos Estados Unidos, e a empresa diz que deve dobrar esse número até o final do ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.