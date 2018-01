Apple apresenta novo MacBook Pro e traz mudanças no iTunes

Na última exposição da Apple na Macworld, nesta terça-feira, 6, a empresa apresentou o novo MacBook Pro, de 17 polegadas, e informou que sua loja de música virtual, a Itunes Store, vai vender os arquivos sem proteção digital (DRM). Veja também: Jobs não fará discurso na Macworld em janeiro Steve Jobs inicia tratamento contra desequilíbrio hormonal Desta vez, Steve Jobs não fez seu tradicional discurso na feira. Na última segunda, o executivo atribuiu seu afastamento da Apple e da Macworld ao tratamento de um problema hormonal. Phil Schiller, vice-presidente da Apple, foi o responsável por apresentar as novidades ao público da feira. Embora houvesse rumores de um novo Mac OS e de um iPhone Nano, a novidade mais expressiva da Macworld foi o novo MacBook Pro. O notebook já ganhou o título de 17 polegadas mais fino do mundo, com cerca de 2,5 centímetros de altura. A bateria do novo MacBook, apesar de não ser removível, é a mais duradoura já produzida pela Apple - segundo a empresa, tem 8 horas de duração e poder ser recarregada 1000 vezes, pelo menos duas vezes mais do que a média das baterias para notebooks. O MacBook Pro tem até 8GB de memória RAM DDR3, 320GB de HD (que pode ser substituído por um SSD de 256GB) e continua custando o mesmo preço do modelo anterior: US$ 2.799,00 DESPROTEGIDOS A Apple também lançou hoje o Itunes Plus, um novo catálogo de músicas para sua loja virtual, com 8 milhões de canções em alta qualidade e sem DRM - o Digital Restriction Management, mecanismo que impede que o usuário use MP3 players de outras marcas para tocar o arquivo comprado na Itunes Store. Segundo a empresa, até o fim de março, todas as músicas da loja serão livres do software de direitos autorais. SOFTWARE O programa iLife, em versão '09, trouxe um novo iPhoto, que agora é capaz de reconhecer rostos e agrupar fotos da mesma pessoa, além de mudanças na usabilidade do iMovie. Já o Garage Band, outro software da suíte, terá como novidade aulas em vídeo de piano e violão, ministradas pelos próprios autores das músicas. Entre os 'professores', estarão Sting e Norah Jones.