Apple apresenta novos modelos do iPod e do iPhone

A Apple apresentou nesta terça-feira, 5, novos modelos de seu popular computador portátil iPod Touch e do iPhone com o dobro da memória disponível em comparação com as versões anteriores. A Apple, que em janeiro informou ter vendido mais de 4 milhões de iPhones desde seu lançamento, em junho, afirmou que o aparelho agora terá capacidade de 16 gigabytes de memória. O iPod Touch, um dispositivo com tela sensível ao toque e rede sem fio capaz de reproduzir vídeos e músicas, ganha um modelo de 32 gigabytes. Ambos os aparelhos serão vendido a US$ 499 nos Estados Unidos, segundo a empresa. A companhia continuará a vender seu modelo de iPhone com 8 gigabytes de memória por US$ 399, e versões com menos capacidade de armazenamento do iPod Touch, de 16 e 8 gigabytes, por US$ 399 e US$ 299, respectivamente. Os modelos atualizados chegam após forte queda nas ações da Apple, devido a temores de que uma recessão nos Estados Unidos possa desmotivar os consumidores a comprar iPods e iPhones. Os papéis da empresa já desvalorizaram mais de 33% este ano.