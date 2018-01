Apple apresenta vídeo digital doméstico em São Francisco O presidente da Apple, Steve Jobs, apresentou nesta terça-feira um aparelho que permite enviar vídeos do computador ao televisor. Jobs roubou as atenções da Feira Internacional da Eletrônica (CES), que acontece em Las Vegas até a próxima quinta-feira, e fez dois dos anúncios mais esperados pelo setor em seu próprio evento, o MacWorld, realizado em São Francisco. Jobs havia tornado público em setembro um protótipo do sistema para conectar computadores e televisores, com o nome de Itv. O modelo anunciado em San Francisco é mais avançado, e foi batizado como Apple TV, com o qual os usuários poderão transferir os filmes e vídeos que baixam da internet para seus aparelhos de televisão. O produto estará à venda nos EUA a partir de fevereiro. "É muito, muito fácil de usar", assegurou Jobs. A Apple possui o site iTunes, que além de ser o maior vendedor de músicas do mundo, também tem disponíveis cerca de 100 filmes de Walt Disney. Jobs anunciou que chegou a um acordo com a Paramount para acrescentar outros 150 títulos à lista.