Apple atualiza linha de desktops e lança iMac de 24 polegadas

A Apple lançou nos Estados Unidos nesta terça-feira uma nova linhas de computadores iMac e Mac mini com preços a partir de 599 dólares. A nova linha inclui iMacs com tela de 24 polegadas e dobro da memória e espaço em disco duas vezes maior que a versão anterior de 20 polegadas. A nova linha iMac inclui uma máquina com tela de 20 polegadas e três iMacs de 24 polegadas com preços entre 1.199 e 2.199 dólares. A Apple também lançou dois novos Mac mini com preços entre 599 e 799 dólares. Para usuários corporativos, a companhia anunciou um desktop Mac Pro, com preço de 2.499 dólares, 300 dólares a menos que a versão anterior do equipamento.