Apple começa a vender dispositivo que conecta TV ao PC A Apple anunciou nesta quarta-feira que começou a enviar para as lojas dos Estados Unidos o aparelho Apple TV, que permite que os usuários levem músicas e vídeos armazenados em um computador para a tela da TV. O Apple TV funciona por meio de uma conexão sem fio e a companhia informa que ele é capaz de exibir entretenimento com a mesma qualidade de um player de DVD. O aparelho pode armazenar até 50 horas de vídeo, 9 mil músicas ou 25 mil fotos ou uma combinação dos três tipos de mídia. A Apple informou que o preço sugerido do produto é de US$ 299.