Apple compra projetista de chips P.A. Semi, diz revista

A Apple fechou acordo para comprar a empresa de projetos de semicondutores P.A. Semi, segundo informação publicada no site da revista Forbes. Em seu site, a P.A. Semi, baseada na Califórnia, se descreve como uma companhia de semicondutores especializada em projetos de alta performance. Os chips de baixo consumo de energia da companhia podem ser usados em futuras versões do iPhone ou do iPod da Apple. A Forbes cita o porta-voz da Apple, Steve Dowling, confirmando a aquisição, mas evitando comentar o valor. A revista cita fontes próximas do acordo que afirmam que a transação foi fechada por 278 milhões de dólares em dinheiro. A Apple deve anunciar seu resultado trimestral ainda nesta quarta-feira. Representantes das empresas não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.