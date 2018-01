Apple contesta lei francesa sobre música digital O iPod é um sucesso global, ao unir um player que caiu no gosto do público com a loja virtual iTunes, onde o usuário encontra músicas para seu tocador. Mas, no que depender da França, essa dobradinha está com os dias contados: há um projeto de lei no país que obrigaria a loja Itunes a vender arquivos de música digital para outros tocadores, em formatos que não o AAC usado pela Apple. O projeto incomodou a empresa, que divulgou em um comunicado que "a lei francesa vai induzir à pirataria patrocinada pelo Estado. As vendas legais de música vão despencar justamente quando as alternativas legítimas à pirataria estavam ganhando consumidores", já que outros formatos de arquivo poderiam não ter a proteção de direitos autorais que o modelo atual apresenta. O projeto já ganhou a aprovação do parlamento francês, mas ainda precisa ser regulamentado para entrar em vigor. O objetivo da medida, atestam os legisladores, é de impedir o monopólio que a Apple está estabelecendo no novo mercado de música digital. Em compensação, a nova lei estabelece penalidades para grupos que fizerem trocas de arquivos ilegais, prevendo multas para quem manter e empregar redes peer-to-peer (de troca de arquivos).