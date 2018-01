Apple corta preço de notebooks para menos de US$1 mil A Apple cortou o preço nesta terça-feira de seu modelo de notebook mais barato para 999 dólares, em uma ação que espera atrair compradores em uma época em que temores de recessão são refletidos na economia. A Apple também apresentou uma nova linha de MacBooks revestidos de alumínio, com preços iniciando em 1.299 dólares. As ações da empresa, que tiveram valorização de 20 por cento desde a última semana, quando a companhia fez convites à imprensa para um evento sobre notebooks, caíram 5 por cento na Nasdaq, para 104,64 dólares. Muitos analistas esperavam que o preço do notebook mais barato caísse para 899 dólares. "Ruim para a ação hoje, bom para a ação daqui a alguns meses", disse Gene Munster, analista da Piper Jaffray, ao dizer que as novas máquinas parecem boas, mesmo que o novo preço não seja tão baixo quanto Wall Street esperava. O preço de 999 dólares será para o modelo atualizado de seu notebook branco. As novas máquinas de alumínio usarão chips gráficos da Nvidia e processadores da Intel. Quando perguntado se a Apple entrará no mercado de pequenos portáteis, também conhecidos como netbooks (com telas de 7 e 9 polegadas), Steve Jobs, presidente-executivo da empresa, disse que "é um mercado embrionário" e que a Apple irá acompanhar como ele irá se desenrolar. (Reportagem de David Lawsky e Gabriel Madway)