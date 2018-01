Apple desafia Microsoft com browser para Windows

A Apple está introduzindo uma versão para Windows de seu navegador de internet Safari, segundo anunciou nesta semana o presidente-executivo do grupo, Steve Jobs, desafiando a Microsoft em uma das áreas que ela domina, o software para acesso à Web. A decisão da Apple, que se expandiu para além do núcleo oferecido por seus computadores Macintosh com os players de mídia iPod e o celular iPhone, que chega ao mercado neste mês, poderia permitir que a empresa controlasse a maneira pela qual grande número de pessoas obtêm acesso à internet em um momento no qual serviços e programas cada vez mais são oferecidos diretamente na internet. Jobs também anunciou que criadores externos de software seriam autorizados a desenvolver aplicativos para o iPhone usando o Safari, o que abranda a posição anterior da empresa de que o novo aparelho não aceitaria software de terceiros por motivos de segurança. Mas os investidores se decepcionaram por Jobs -conhecido pelas surpresas que costuma anunciar- não ter outras novidades a divulgar, e as ações da Apple caíram em quase 3,5% , a maior queda diária dos papéis da empresa em cerca de quatro meses. "A Apple sempre tem anúncios espetaculares a fazer, e dessa vez as notícias foram apenas boas, o que causa decepção", disse Gene Munster, analista da Piper Jaffray que recomenda compra de ações da Apple. Quebra de expectativa Consumidores e investidores estavam especialmente ansiosos por quaisquer notícias sobre o iPhone, antes do lançamento do produto, em 29 de junho, exclusivamente para usuários dos serviços de telefonia móvel da AT&T . As ações da Apple caíram em US$ 4,30 e fecharam em US$ 129,10 na Nasdaq (a bolsa de valores de ações de tecnologia nos EUA). Ao longo dos últimos 12 meses, seu preço dobrou, e no mês passado elas registraram alta de 10 por cento. Falando na conferência anual de criadores de software da Apple, em San Francisco, Jobs anunciou que o browser Internet Explorer, da Microsoft, é o alvo, para sua empresa, informando que as versões de teste do Safari 3 carregavam páginas da Web duas vezes mais rápido que o produto da rival.