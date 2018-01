Apple deve anunciar novo laptop e locação online de filmes

Em breve a Apple deve conquistar a atenção do mercado com o lançamento de um laptop extremamente fino e um serviço de locação online de filmes. Espera-se que as novidades sejam oficialmente divulgadas na MacWorld, convenção da empresa que começa na semana que vem em São Francisco. Esta é a ocasião preferida de Steve Jobs, presidente-executivo da Apple, para lançar novos produtos e mapear o curso que a empresa tomará ao longo do ano. Os novos lançamentos deverão entrar como um reforço nas ofertas atuais da Apple, e não como lançamentos inovadores semelhantes à maior atração do evento no ano passado, o iPhone. A empresa não está divulgando informações quanto ao que será oferecido. Adivinhar o que Steven Jobs guarda na manga se tornou um dos passatempos favoritos dos analistas e executivos da área de tecnologia. Especialistas do setor acreditam que o serviço de locação online de filmes da empresa permitirá que usuários aluguem títulos de estúdios como a Fox e Warner Bros pela loja online iTunes. Essa iniciativa poderia abalar o mercado norte-americano de locação de vídeo, que atualmente movimenta 9 bilhões de dólares ao ano. Em relação ao novo modelo de laptop, os analistas da área esperam que a Apple lance um laptop com metade da espessura da linha MacBook anual, usando chips de memória flash como os empregados nos players de música iPod, em lugar de um risco rígido. "A energia parece girar em torno de um laptop em formato menor", afirmou Charles Golvin, analista do grupo de pesquisa de mercado Forrester. "O que poderemos esperar da Apple seria algo mais reconhecível como um aparelho MacBook, um derivado de um laptop ou tablet computer, e não algo novo que fique em posição intermediária entre o laptop e o celular", avalia. Em seu quarto trimestre fiscal, encerrado em setembro, a empresa vendeu 1,34 milhão de laptops MacBook e MacBook Pro, um aumento de 37% em comparação as vendas do período no último ano. Dessa forma, o segmento de laptops está se tornando um dos principais mercados da Apple.