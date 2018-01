Apple deve lançar iPhone na Europa na semana que vem

A Apple marcou para a próxima terça-feira, 18, uma coletiva de imprensa na Inglaterra e a convocação ocorre em um momento em que aumentam as especulações sobre os planos da empresa norte-americana de levar o iPhone para a Europa. Veja também: Apple vende 1 milhão de iPhones desde o lançamento Veja imagens dos novos iPods A expectativa é que a Apple anuncie na próxima semana acordos de distribuição do celular no Reino Unido, Alemanha e França com as operadoras móveis O2 (Telefónica), T-Mobile (Deutsche Telekom) e Orange (France Telecom). A Apple não divulgou detalhes sobre a coletiva de imprensa em Londres, mas um porta-voz da companhia na Alemanha informou que a companhia anunciará somente no final de setembro acordos com operadoras. Telefónica, France Telecom e Deutsche Telekom têm mantido silêncio sobre o iPhone. Steve Jobs, o presidente-executivo da Apple que ajudou a fundar a companhia nos anos de 1970, tem apostado sua reputação no telefone multifuncional de segunda-geração, capturando a imaginação de clientes da mesma maneira como fez com o player de mídia digital iPod. A companhia de tecnologia, que anunciou ter planos de vender 10 milhões de iPhones até o fim de 2008, tem um contrato de exclusividade com a operadora AT&T para distribuir o dispositivo nos Estados Unidos.