Apple e China Mobile desmentem rumores de parceria

A Apple e a China Mobile negaram os rumores de que a famosa empresa americana detentora do iPhone abriria uma empresa na China. Acredita-se que o fim das especulações terá reflexo imediato no mercado chinês. Ações da China Mobile, maior operadora de celular do mundo, despencaram após alguns minutos do anúncio que desmentiam os boatos. O iPhone é vendido por US$ 500 nos Estados Unidos, o que representa quase o dobro da média salarial dos chineses. Os rumores de uma possível parceria entre as gigantes ajudaram a aumentar em mais de 10% as ações da Apple em meados de novembro do ano passado. "Nós encerramos as negociações com a Apple", disse uma porta-voz da China Mobile, negando as informações divulgadas. Especialistas afirmaram, no final de 2007, que o iPhone teria que encarar uma abordagem diferenciada na China. O celular da Apple seria incompatível com o mercado chinês devido ao bloqueio dos cartões Sim programados em seus aparelhos. Isso significa que o iPhone só funcionaria em determinadas operadoras. Ainda não está claro o que a Apple está preparando para o lançamento do iPhone na China.