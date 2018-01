Apple é terceira maior loja de música digital dos EUA

A loja online de músicas iTunes, da Apple, é agora a terceira maior varejista de canções dos Estados Unidos, superando o site de comércio eletrônico Amazon.com no primeiro trimestre. A loja virtual iTunes ficou com participação de mercado de perto de 10%, apontou estudo do NPD Group. A unidade da Apple ficou atrás do líder Wal-Mart, com 15,8% de participação, e da Best Buy, com 13,8%. A Amazon.com caiu para a quarta posição com participação de 6,7% nas vendas de música nos EUA. O NPD Group disse que a loja iTunes se beneficiou das fortes vendas do player de música digital iPod durante as festas de fim de ano. A grande maioria das canções digitais e álbuns comprados na loja virtual só pode ser tocada nos iPods ou no próprio computador através do software iTunes.