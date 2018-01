Apple faz recall em baterias do MacBook Pro A Apple está fazendo o recall de baterias nos notebooks MacBook Pro de 15 polegadas. A troca de componentes afeta modelos fabricados entre fevereiro e maio deste ano. A empresa divulgou em um comunicado que algumas das baterias de um lote não especificado apresentam rendimento abaixo do normal para os notebooks. A falha, no entanto, não impede o funcionamento do portátil e nem trazem riscos para os usuários. As baterias afetadas apresentam ao final de seus números de série (numeração com 12 dígitos) os sufixos U7SA, U7SB E U7SC. Os usuários que possuírem um MacBook Pro podem verificar esta informação na parte inferior da bateria, após retirá-la do computador. Usuários brasileiros podem checar com a Apple Brasil se as suas máquinas são afetadas pelo programa de recall pelos telefones (11) 55030090, em São Paulo, e pelo 0800-127753 para demais regiões do Brasil. A troca é feita sem custos para o usuário, mas depende da disponibilidade de peças nas oficinas autorizadas da Apple. A empresa não informou quantas máquinas com o problema foram vendidos no mercado brasileiro.