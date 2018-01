Apple fecha acordo com Hollywood e venderá filmes pela web

A fabricante de aparelhos eletrônicos Apple chegou a um acordo com os principais estúdios de Hollywood e alguns independentes para vender filmes em sua loja online iTunes a partir da mesma data que estejam saindo também os DVDs. O acordo foi anunciado pela Apple nesta quinta-feira, 1º, e inclui os estúdios 20th Century Fox, Walt Disney Studios, Warner Bros, Paramount Pictures, Universal, Sony Pictures, Lionsgate, Imagine Entertainment e First Look Studios. As estréias - que antes desse acordo ser assinado costumavam demorar cerca de um mês para estarem disponíveis pela internet - custarão US$ 14,99 e a maioria dos filmes dos catálogos será oferecida a US$ 9,99, detalhou a companhia informática em comunicado. Segundo a Apple, esta semana já poderão ser comprados os filmes "American Ganster" e "The Diving Bell and the Butterfly" ("O Escafandro e a Borboleta"), que também serão lançados em DVDs. A loja iTunes da Apple oferece atualmente um catálogos de seis milhões de músicas, 600 programas de televisão e mais de 1.500 filmes, incluindo 200 filmes de vídeo de alta definição. As ações da Apple subiam durante a meia sessão da Bolsa de Nova York US$ 5,11 (2,94%), sendo vendida a US$ 179,06. Os investidores acreditam que o acordo ajudará a aumentar as vendas do iPod e do Apple TV.