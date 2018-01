Apple fornece software para rodar Windows XP em Macs Programadores envolvidos em um concurso recente provaram ser possível rodar o Windows XP, o sistema operacional da Microsoft, em micros da Apple. E não é que agora a Apple vem a público dizer que terá um software que permite fazer exatamente isso. O Boot Camp está atualmente numa versão beta, ou seja, em um estágio intermediário de desenvolvimento, mas que já permite conhecer suas principais funcionalidades. O aplicativo está disponível para download gratuito a partir do site da empresa, junto com um guia passo-a-passo de como fazer o Mac OS X e o Windows XP conviverem pacificamente dentro da mesma máquina. O software, claro, é voltado aos Macs equipados com os processadores da Intel, e permite gerar uma partição nos micros, de forma que, na inicialização do sistema, o usuário possa optar entre carregar o Mac OS ou o Windows XP. O Boot Camp deverá ser parte integrante do Mac OS X 10.5, a próxima versão do sistema operacional da Apple, também conhecido pelo codinome Leopard.