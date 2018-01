Apple lança celular baseado em iPod por US$ 599 A Apple Computer divulgou nesta terça-feira o tão esperado celular baseado no iPod, impulsionando as ações da companhia a uma alta de 8,5%. O aparelho tem tela sensível ao toque e será vendido a US$ 599 na versão com 8 Gigabytes de memória. O presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, disse que o iPhone, que também estará disponível em uma versão com 4 Gigabytes de memória por US$ 499, deve chegar ao mercado norte-americano em junho. Os aparelhos devem chegar às lojas européias no quarto trimestre, e em 2008 na Ásia. A Apple divulgou ainda que a Cingular Wireless, que tem a maior rede sem fio dos Estados Unidos, será sua parceira no mercado norte-americano de celulares. A Cingular informou que o contrato vale "por muitos anos e é exclusivo". O administrador de portólio da Baring Asset Management, Sam Rahman, disse que o iPhone e o AppleTV, o recém-batizado dispositivo que permite a transmissão de vídeos para sistemas de entretenimento doméstico, podem provar ser grandes negócios para a Apple. "Neste momento as ações estão sendo negociadas com base em anúncios de produtos", disse ele. "Eles poderiam levar a um crescimento adicional para a Apple em um momento em que a empresa precisa de um novo feito depois do iPod." Jobs ainda disse que tirará o "Computer" do nome da empresa. Posição de mercado O novo iPhone pode ajudar a Apple a manter sua posição dominante no mercado de dispositivos portáteis digitais de mídia. O iPod agora detém mais de 70% do mercado norte-americano de players de MP3. O celular de 11,6 milímetros de espessura inclui uma tela de 3,5 polegadas sensível ao toque e câmera digital de 2 Megapixels. Ele roda o sistema operacional ´OS X´ da Apple, e tem o navegador de internet e e-mail Safari que suporta gráficos e trabalha com serviços externos de correio eletrônico. O iPhone também pode se conectar com a internet através de tecnologia sem fio Wi-Fi, e tem Bluetooth, que permite que aparelhos se conectem a outros dispositivos como impressoras. Jobs anunciou também que a AppleTV deve chegar às lojas nos EUA em fevereiro. O aparelho de 40 gigabytes deve custar US$ 299, o mesmo preço previsto pelo executivo para o produto em setembro. Segundo ele, os filmes da Paramount serão vendidos pelo iTunes, a loja digital da Apple, além de títulos da Disney . A Apple vendeu mais de 70 milhões de iPods desde que eles foram lançados, e os usuários já compraram mais de 2 bilhões de músicas a cerca de 0,99 dólares cada pelo iTunes. Mais de 220 programas de televisão também estão disponíveis no iTunes.