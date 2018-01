Apple lança iPod com tela sensível a toque e acesso à internet

A Apple lançou nesta quarta-feira um iPod com tela sensível ao toque, semelhante a do telefone iPhone. O novo aparelho - chamado de iPod Touch - também possui conexão à internet com rede sem-fio (wi-fi) e um navegador de internet, para que as pessoas possam comprar músicas sem usar computadores. A nova linha de iPods foi lançada pelo diretor da Apple, Steve Jobs, durante uma coletiva de imprensa na qual foram apresentadas novas versões de outros modelos dos iPods. O anúncio foi feito na véspera de uma série de feriados americanos, época do ano em que a Apple costuma registrar aumentos nas suas vendas. O anúncio do iPod com tela sensível ao toque foi o principal de uma série de novidades reveladas por Jobs. Donos do novo iPod poderão navegar pela internet e comprar músicas na loja virtual iTunes através do programa Safari. Um acordo com a rede de lojas de café Starbucks permitirá que usuários do iPod acessem a iTunes por rede sem fio nas lojas. Ícones especiais na tela do novo iPod levam o internauta às páginas de busca do Google, do Yahoo e do YouTube. O aparelho será vendido nos Estados Unidos em duas versões - uma com oito e outra com 16 gigabytes de memória, com preços de US$ 299 (cerca de R$ 600) e US$ 399 (R$ 800) respectivamente. Os preços europeus não foram anunciados. O novo iPod chega às lojas americanas no final do mês. A Apple também anunciou que alguns outros modelos de iPod - sem a tela especial - terão capacidade ampliada para 80 e 160 gigabytes. O iPod Nano mudou de formato (mais quadrado), ganhou uma tela para visualização de vídeos e mais memória. O novo iPod Shuffle será lançado em cinco cores diferentes. A Apple também começou a vender toques de telefone para o iPhone através da iTunes. Já o iPhone de oito gigabytes teve seu preço reduzido em US$ 200, caindo para US$ 399 (cerca de R$ 800). A versão de quatro gigabytes não será mais fabricada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.