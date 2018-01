Apple lança MacBook Pro com tela de 17 polegadas Os amantes dos micros da Apple já têm um novo sonho de consumo em vista: um dos novos MacBook Pro da empresa de Steve Jobs, que conta com uma tela LCD widescreen (com proporção de cinema) com 17 polegadas. O novo portátil, que ainda não tem nem preço e data para ser lançado no Brasil, deve custar cerca de US$ 2799,00 no mercado norte-americano, para o modelo equipado com o chip Core Duo de 2,16 GHz da Intel. Fora a tela maior, o micro compartilha várias características com o MacBook com tela de 15 polegadas, como o a câmera de videoconferências iSight e os softwares iLife e Front Row. Segundo a fabricante, o micro também oferece maior performance em processamento e no acesso à memória. O micro apresenta 1 GB de RAM e um HD de 120 GB de capacidade. O modelo traz um drive gravador de DVD e uma placa aceleradora gráfica da ATI, a Mobility Radeon X1600, além de uma saída DVI (que permite conectar o micro a um display digital externo, como uma tela de plasma ou LCD).