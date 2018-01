Apple lança novo software de acesso remoto A Apple anunciou hoje o lançamento do Apple Remote Desktop 3, a nova versão do software de acesso remoto da empresa e que traz inovações no gerenciamento de computadores à distância e 50 novos recursos. A nova edição da aplicação foi desenhada para tirar proveito dos novos processadores Intel, que agora equipam os micros da Apple. O software inclui ferramentas que automatizam tarefas repetitivas de administração de sistemas, incluindo aí agentes que monitoram a ação de máquinas remotas, consolidando indicadores que facilitam a um administrador checar o status de várias máquinas. Outra novidade é o recurso AutoInstall, que facilita a instalação de software à distância, segundo políticas de segurança estabelecidas, incluindo aí computadores móveis, como notebooks. Já os módulos de comunicação do Apple Remote Desktop também facilitam na prestação de serviços, permitindo que um administrador fale com os usuários remotos direto nas telas ou que até façam ações de atualização de máquinas e arquivos sem que o usuário perceba. O preço sugerido do produto é de US$ 299 para gerenciar até 10 sistemas e US$ 499 para gerenciamento de um número ilimitado de CPUs.