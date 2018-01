Apple lança novos iPods e anúncia serviço de vídeo e games A Apple anunciou um lote de novidades nesta terça num evento realizado na cidade de São Francisco, nos EUA, entre eles a expansão na capacidade dos iPods e o início da venda de filmes e jogos para os tocadores, a partir da loja virtual iTunes. Os vídeos vão ganhar mais resolução, passando de 320x240 pixels para 640x480 pixels. Por enquanto, a loja terá 70 filmes dos estúdios Disney, Pixar, Touchstone e Miramax, com preços variando entre US$ 12,99 e US$ 9,99. Como acontece com as músicas, os vídeos só estarão disponíveis para usuários com domicílio nos EUA. A nova funcionalidade permitirá ainda assistir o vídeo enquanto ele estiver sendo baixado. A boa notícia para o mercado brasileiro é que a empresa deve lançar uma versão internacional do serviço de download de filmes no ano que vem. Portáteis Além de mostrar modelos em várias cores, o iPod nano ganhará capacidade de até 8 GB - o que já era esperado pelo mercado. A Apple ainda mostrou o que diz ser o menor tocador de MP3 do mundo com o novo iPod Shuffle 2, que mede 2,7 centímetros de altura, 4,1 de largura e 1,05 de profundidade, e terá capacidade de 1GB. Nos EUA, deve custar US$ 79. O iPod vídeo ganhará um modelo com 80 GB de capacidade, que deve custar US$ 349. A empresa também afirmou ter introduzido melhorias no brilho da tela dos portáteis e na autonomia das baterias.