Executivos da Apple não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

A fabricante do iPhone deve lançar os novos iPads e as atualizações mais recentes para a sua linha iMac, disse o site, citando um artigo publicado pelo site de tecnologia 9to5Mac no início desta semana.

(Por Subrat Patnaik em Bangalore)

((Tradução Redação São Paulo 55 11 5644 7763))

REUTERS AFR LB