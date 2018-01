Apple libera correções para falhas críticas no Mac OS X A fabricante de computadores Apple, que também desenvolve o sistema operacional de suas máquinas, liberou nesta semana uma lista de 26 correções para falhas no Mac OS X, consertando 17 vulnerabilidades que afetam computadores pessoais e servidores. As atualizações podem ser baixadas a partir do site da empresa ou utilizado o mecanismo de atualização do sistema operacional presente no Mac OS. Entre as vulnerabilidades corrigidas estão falhas consideradas críticas, e que permitiam a usuários remotos executar programas invasores na máquina dos usuários.