Apple limita venda do iPhone a duas unidades por pessoa

A Apple decidiu limitar as vendas do iPhone a apenas duas unidades por pessoa, para reduzir a revenda de aparelhos desbloqueados para funcionar com qualquer operadora. A companhia confirmou nesta segunda-feira, 29, que um quarto dos quase 1,4 milhão de iPhones vendidos até o momento foram manipulados para funcionar com outras operadoras de telefonia que não a AT&T, empresa com a qual a gigante da informática fechou um contrato de exclusividade nos Estados Unidos. Estima-se que a maior parte dos iPhones desbloqueados foram revendidos na Europa, onde o popular telefone da Apple só chegará às lojas no fim do ano. Antes da nova restrição ao número de unidades vendidas, a Apple autorizava a comercialização de até cinco aparelhos por pessoa. Além disso, a empresa decidiu que os consumidores só poderão comprar o telefone com cartões de débito ou crédito, para, assim, controlar os aparelhos revendidos em sites como o eBay.