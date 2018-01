Apple negocia com gravadoras distribuição ilimitada de música

A Apple está negociando com grandes gravadoras de música para oferecer aos seus clientes acesso irrestrito a todos os arquivos disponibilizados pelo iTunes em troca de uma pequena taxa sobre seus iPods e iPhones, declarou nesta quarta-feira, 19, o jornal Financial Times. Segundo a reportagem, fontes próximas às negociações dizem que esse acordo seria caro demais e que a Apple não estaria disposta a pagar tanto para poder utilizar o acervo de música dos selos. Um executivo do ramo disse que uma pesquisa revelou que os consumidores pagariam mais de US$ 100 para poder ter acesso irrestrito aos arquivos para o resto da vida, ou pagariam de US$ 7 a US$ 8 por mês. A Apple não confirma nem desmente as negociações.