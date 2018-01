Apple paga US$ 100 milhões à Creative por tecnologia do iPod A fabricante de computadores e dispositivos digitais Apple pagará US$ 100 milhões de dólares à rival Creative Technology, num acordo extrajudicial, para encerrar cinco processos por uma patente da tecnologia utilizada na linha de tocadores de música digital iPod. "O acordo extrajudicial soluciona todas as nossas diferenças com a Creative, inclusive os cinco processos entre as companhias, e elimina a incerteza de um longo litígio", disse Steve Jobs, presidente da Apple, num comunicado divulgado nesta semana. O presidente da Creative, Siim Wong Hoo, considerou o acordo "amistoso". A Apple recebeu a permissão de utilizar no iPod e em outros produtos uma tecnologia patenteada pela Creative, segundo o comunicado. As autoridades americanas aceitaram investigar em junho se o iPod da Apple violava uma das patentes da Creative. A empresa, com sede em Cingapura, apresentou a queixa à Comissão Internacional de Comércio dos Estados Unidos. Em outro processo federal, a Creative alegava que o iPod violava uma de suas patentes para um sistema de navegação, utilizado para organizar arquivos nos tocadores de música digital da linha Zen (fabricados pela Creative).