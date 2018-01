Apple pode lançar notebook de US$ 800 como resposta à crise

A Apple convocou uma entrevista coletiva para a próxima semana, na qual pode apresentar um notebook que custará apenas US$ 800, 27% mais barato que seu atual modelo mais barato. O convite, que inclui a frase "O foco se movimenta em direção aos notebooks", faz um convite para o evento marcado para 14 de outubro na sede da empresa, em Cupertino, Califórnia. Na internet, começaram a circular rumores sobre o lançamento de um notebook que custará apenas US$ 800 nos Estados Unidos, e que seria a resposta da Apple à crise econômica e à redução da despesa dos consumidores. Segundo a revista "CNET", a empresa distribuiu aos responsáveis de suas lojas listas de preços que incluem novas categorias e valores que começam nos US$ 800, apesar de não incluírem as especificações técnicas dos produtos. Atualmente, a Apple oferece três modelos de computador portátil, com diferentes opções de memória e preços que vão desde US$ 1.099 a US$ 2.799 nos EUA. As ações da empresa, que no último mês caíram cerca de 40%, afetadas pela queda das bolsas inernacionais, subiam 3% hoje, para US$ 92,65.