Apple pode lançar serviço online de locação de filmes

A Apple, fabricante dos iPods e da loja Itunes está em estágio avançado de negociações com os maiores estúdios de Hollywood para lançar um serviço online de locação de filmes com o objetivo de desafiar as operadoras de TV a cabo e via satélite, informou o jornal Financial Times em sua edição online deste domingo. A Apple já vende filmes que podem ser baixados e tem acordos de distribuição com a Walt Disney e a Paramount, de acordo com o jornal, que não menciona fontes. Os estúdios Paramount são controlados pela Viacom . Outros estúdios hesitaram em fechar negócio com a Apple devido à preocupação com a possibilidade de que os downloads digitais prejudiquem as vendas de DVDs, segundo o jornal. Mas eles demonstrarão mais entusiasmo quanto ao serviço de locação, porque os filmes baixados para esse fim não afetariam as vendas de DVD, segundo o Financial Times. A Apple aparentemente quer lançar o serviço no final do ano, segundo o jornal.